У восьми областях України оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

14:36, 18 вересня 2017
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Сьогодні, 18 вересня, у восьми областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.

На півдні та сході України очікується пожежна небезпека / ДСНС
На півдні та сході України очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

В Україні через негоду знеструмлено майже 500 населених пунктів

Так, 18 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській і Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, цього тижня до більшості областей України прийде похолодання. Ближче до вихідних очікуються дощі.

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