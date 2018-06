До 2100 року на Землі може настати кліматична катастрофа – вчені

До 2100 року людство може бути знищено "катастрофічними" змінами клімату.

Ілюстрація / Reuters

Такий прогноз дали американські вчені. Їхня робота опублікована в Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє Daily Mail.

У своїй праці вчені представили три сценарії, у яких оцінюється вплив на Землю підвищення середньорічних температур.

Згідно одному з прогнозів, збільшення середньорічної температури на 3 градуси Цельсія призведе до збільшення числа ураганів і повеней і більш тривалих посух.

За другим прогнозом, якщо температура підвищиться на 3-5 градусів Цельсія, крижаний щит Західної Антарктиди буде повністю зруйнований, а ліси Амазонії вимруть. Населення Землі буде страждати від спеки і голоду. Імовірність настання такого сценарію – 5%.

Третій варіант розвитку подій ("екзистенціальний") передбачає підвищення середньорічної температури на планеті більш ніж на 5 градусів. Оцінки наслідків таких змін вченими не проводилися. Відомо, що в такому випадку людство зіткнеться з дефіцитом прісної води і продовольства.

Нагадаємо, у 2016 році на Конференції ООН щодо глобальних кліматичних змін 175 країн підписали угоду про зміну клімату.

Угодою передбачені зобов'язання щодо обмеження викидів парникових газів з метою запобігання підвищення температури повітря на планеті до кінця XXI століття в межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.