До 2100 року на Землі може настати кліматична катастрофа – вчені
До 2100 року людство може бути знищено "катастрофічними" змінами клімату.
Такий прогноз дали американські вчені. Їхня робота опублікована в Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє Daily Mail.
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У своїй праці вчені представили три сценарії, у яких оцінюється вплив на Землю підвищення середньорічних температур.
Згідно одному з прогнозів, збільшення середньорічної температури на 3 градуси Цельсія призведе до збільшення числа ураганів і повеней і більш тривалих посух.
За другим прогнозом, якщо температура підвищиться на 3-5 градусів Цельсія, крижаний щит Західної Антарктиди буде повністю зруйнований, а ліси Амазонії вимруть. Населення Землі буде страждати від спеки і голоду. Імовірність настання такого сценарію – 5%.
Третій варіант розвитку подій ("екзистенціальний") передбачає підвищення середньорічної температури на планеті більш ніж на 5 градусів. Оцінки наслідків таких змін вченими не проводилися. Відомо, що в такому випадку людство зіткнеться з дефіцитом прісної води і продовольства.
Нагадаємо, у 2016 році на Конференції ООН щодо глобальних кліматичних змін 175 країн підписали угоду про зміну клімату.
Угодою передбачені зобов'язання щодо обмеження викидів парникових газів з метою запобігання підвищення температури повітря на планеті до кінця XXI століття в межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.
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