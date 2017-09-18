Завтра в Україні практично без опадів, у багатьох областях похолодає (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 19 вересня, в Україні практично без опадів, у багатьох областях похолодає.

В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +33°.

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На заході України у вівторок практично без опадів. Вдень до +21°.

У північних областях без опадів. Температура до +20°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +28°.

Прогноз на 19 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 вересня - Чудо Архистратига Михаїла. Тепло на Михайлів день - осінь буде довгою. Якщо на деревах 19 вересня з'явився іній, потрібно очікувати взимку рясного снігу.

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