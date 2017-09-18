У Києві завтра без опадів, вдень до +20°

17:00, 18 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 19 вересня у столиці без опадів, вдень до +20°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:38, а зайде у 19:03.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 19 вересня, в Україні практично без опадів, у багатьох областях похолодає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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