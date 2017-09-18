На Буковині через буревій досі залишаються знеструмленими декілька населених пунктів (відео)

Буревій тривав півгодини, але завдав чимало шкоди.

Буревій тривав півгодини, але завдав чимало шкоди. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

В епіцентрі опинилися Чернівці: поламані дерева побили чимало автомобілів.

Півночі були перекриті дороги із міста. Зараз комунальники прибирають після негоди, а знеструмленими залишаються півсотні населених пунктів.

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Зачепила стихія й сусіднє Прикарпаття, де швидкість вітру сягала 20 км на годину. Там сильним вітром понівечило будівлі та елементи інфрастуктури. Пощастило, що негода припала на нічний час доби, і людей на вулицях і в установах не було.

А на Хмельниччині негода розгулялась у місті Городок просто під час вуличного концерту Злати Огнєвич. Концерт завершився лише тоді, коли у всьому місті пропало світло.

Цей буревій - наслідок румунського урагану, проте решті територій України він вже не загрожує.