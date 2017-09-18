На Буковині через буревій досі залишаються знеструмленими декілька населених пунктів (відео)
Буревій тривав півгодини, але завдав чимало шкоди.
Буревій тривав півгодини, але завдав чимало шкоди. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
В епіцентрі опинилися Чернівці: поламані дерева побили чимало автомобілів.
Півночі були перекриті дороги із міста. Зараз комунальники прибирають після негоди, а знеструмленими залишаються півсотні населених пунктів.
Потрощені дахи, зламані дерева та сотні населених пунктів без світла: ураган прокотився Румунією та зачепив захід України (відео)
Зачепила стихія й сусіднє Прикарпаття, де швидкість вітру сягала 20 км на годину. Там сильним вітром понівечило будівлі та елементи інфрастуктури. Пощастило, що негода припала на нічний час доби, і людей на вулицях і в установах не було.
А на Хмельниччині негода розгулялась у місті Городок просто під час вуличного концерту Злати Огнєвич. Концерт завершився лише тоді, коли у всьому місті пропало світло.
Цей буревій - наслідок румунського урагану, проте решті територій України він вже не загрожує.
Погода в Україні
-
Вінниця+22°... +13°
-
Дніпро+22°... +11°
-
Донецьк+21°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запоріжжя+22°... +11°
-
Івано-Франківськ+22°... +10°
-
Київ+21°... +12°
-
Кіровоград+22°... +8°
-
Луганськ+20°... +9°
-
Луцьк+23°... +11°
-
Львів+23°... +11°
-
Миколаїв+24°... +12°
-
Одеса+25°... +15°
-
Полтава+19°... +9°
-
Рівне+22°... +11°
-
Сімферополь+27°... +13°
-
Суми+16°... +7°
-
Тернопіль+21°... +11°
-
Харків+18°... +7°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+21°... +10°
-
Чернігів+20°... +9°
-
Чернівці+21°... +12°