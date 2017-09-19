Ураган "Марія" в Атлантиці посилився до максимальної категорії
Тропічний шторм "Марія" сформувався над Атлантикою 16 вересня.
Ураган "Марія" в Атлантичному океані, посилився до п'ятої, найбільшої категорії. Про це повідомив Національний ураганний центр США, передає РБК.
"Ургана "Марія" досяг п'ятої категорії з максимальним стійким вітром 160 миль на годину (260 км/год)", - йдеться в повідомленні центру.
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Прем'єр-міністра Домініки Рузвельт Скеррита на своїй сторінці в Facebook повідомив, що його будинок постраждав від урагану.
"Дах (будинку) полетів. Я в повній владі урагану. Будинок заливає вода", - написав Скеррит.
Тропічний шторм "Марія" сформувався над Атлантикою 16 вересня. На момент утворення швидкість вітру шторму досягла 80 км/год. Пізніше шторм посилився до урагану.
Уряд Антигуа і Барбуди випустив штормові попередження для островів Сент-Кітс, Невіс і Монсеррат, а уряд Нідерландів - для островів Саба і Сінт-Естатіус (Карибські Нідерланди).
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