Ураган "Марія" в Атлантиці посилився до максимальної категорії

05:42, 19 вересня 2017
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Тропічний шторм "Марія" сформувався над Атлантикою 16 вересня.

Ураган
Ураган "Марія" / REUTERS

Ураган "Марія" в Атлантичному океані, посилився до п'ятої, найбільшої категорії. Про це повідомив Національний ураганний центр США, передає РБК.

"Ургана "Марія" досяг п'ятої категорії з максимальним стійким вітром 160 миль на годину (260 км/год)", - йдеться в повідомленні центру.

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Прем'єр-міністра Домініки Рузвельт Скеррита на своїй сторінці в Facebook повідомив, що його будинок постраждав від урагану.

"Дах (будинку) полетів. Я в повній владі урагану. Будинок заливає вода", - написав Скеррит.

Тропічний шторм "Марія" сформувався над Атлантикою 16 вересня. На момент утворення швидкість вітру шторму досягла 80 км/год. Пізніше шторм посилився до урагану.

Уряд Антигуа і Барбуди випустив штормові попередження для островів Сент-Кітс, Невіс і Монсеррат, а уряд Нідерландів - для островів Саба і Сінт-Естатіус (Карибські Нідерланди).

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