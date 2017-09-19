В Україні сьогодні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 19 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до +33°.
На сході без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +31°.
Погода на тиждень: до України прийдуть дощі і похолодання (карта)
На заході України у вівторок практично без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +20°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +20°. У центрі без опадів, температура вдень до +28°.
За народним прогнозом, 19 вересня - Чудо Архистратига Михаїла. Тепло на Михайлів день - осінь буде довгою. Якщо на деревах 19 вересня з'явився іній, потрібно очікувати взимку рясного снігу.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+22°... +13°
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Дніпро+22°... +11°
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Донецьк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запоріжжя+22°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Кіровоград+22°... +8°
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Луганськ+20°... +9°
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Миколаїв+24°... +12°
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Одеса+25°... +15°
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