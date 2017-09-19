В Україні сьогодні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до +33°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +31°.

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На заході України у вівторок практично без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +20°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +20°. У центрі без опадів, температура вдень до +28°.

Прогноз на 19 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 вересня - Чудо Архистратига Михаїла. Тепло на Михайлів день - осінь буде довгою. Якщо на деревах 19 вересня з'явився іній, потрібно очікувати взимку рясного снігу.

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