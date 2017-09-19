У Києві сьогодні без опадів, вдень до +20°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 19 вересня, у столиці без опадів, вдень до +20°.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:38, а зайде у 19:03.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до +33°.

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