Ураган "Марія" зніс дах будинку прем'єр-міністра Домініки

Ураган "Марія" накрив острівну державу Домініка в Карибському морі і завдав шкоди будинку прем'єр-міністра країни Рузвельта Скерріта.

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Про це сам Скерріт повідомив в Facebook.

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"Дах будинку полетів. Я в повній владі урагану. Будинок затоплює", - написав прем'єр-міністр.

Пізніше Скерріт повідомив, що його врятували.

Раніше повідомлялося, що ураган "Марія" в Атлантичному океані посилився до п'ятої, найвищої категорії.