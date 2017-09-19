Ураган "Марія" зніс дах будинку прем'єр-міністра Домініки

09:34, 19 вересня 2017
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Ураган "Марія" накрив острівну державу Домініка в Карибському морі і завдав шкоди будинку прем'єр-міністра країни Рузвельта Скерріта.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це сам Скерріт повідомив в Facebook.

Тропічний шторм "Марія" в Атлантиці посилився до урагану

"Дах будинку полетів. Я в повній владі урагану. Будинок затоплює", - написав прем'єр-міністр.

Пізніше Скерріт повідомив, що його врятували.

Раніше повідомлялося, що ураган "Марія" в Атлантичному океані посилився до п'ятої, найвищої категорії.

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