Жителів України попереджають про пожежну небезпеку

10:27, 19 вересня 2017
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Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

У багатьох областях України очікується пожежна небезпека / ДСНС
У багатьох областях України очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +20°

Так, 19-21 вересня у південних та східних областях України очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 19-20 вересня в північних (крім Житомирської), Вінницькій та Хмельницькій областях висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Крім того, на території Київської області 19-20 вересня очікується високий рівень пожежної небезпеки, у центральних, південних, північних та східних районах області місцями надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 19 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до +33°.

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