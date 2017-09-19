Жителів України попереджають про пожежну небезпеку
Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +20°
Так, 19-21 вересня у південних та східних областях України очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 19-20 вересня в північних (крім Житомирської), Вінницькій та Хмельницькій областях висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Крім того, на території Київської області 19-20 вересня очікується високий рівень пожежної небезпеки, у центральних, південних, північних та східних районах області місцями надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, 19 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до +33°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+22°... +13°
-
Дніпро+22°... +11°
-
Донецьк+21°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запоріжжя+22°... +11°
-
Івано-Франківськ+22°... +10°
-
Київ+21°... +12°
-
Кіровоград+22°... +8°
-
Луганськ+20°... +9°
-
Луцьк+23°... +11°
-
Львів+23°... +11°
-
Миколаїв+24°... +12°
-
Одеса+25°... +15°
-
Полтава+19°... +9°
-
Рівне+22°... +11°
-
Сімферополь+27°... +13°
-
Суми+16°... +7°
-
Тернопіль+21°... +11°
-
Харків+18°... +7°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+21°... +10°
-
Чернігів+20°... +9°
-
Чернівці+21°... +12°
Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +27 °
Вологість: 72 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:44
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин