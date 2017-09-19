Жертвами тайфуну "Доксурі" у В'єтнамі стали дев'ять осіб

11:32, 19 вересня 2017
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Дев'ять людей загинули, ще четверо зникли безвісти в результаті тайфуну "Доксурі" у В'єтнамі.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Тайфун "Доксурі" накрив центральну частину В'єтнаму 15 вересня, повідомляє Xinhua з посиланням на Центральний керівний комітет з попередження та контролю стихійних лих країни.

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У результаті тайфуну "Доксурі" також отримали травми 112 осіб.

Нагадаємо, через тайфун "Талім" в Японії скасували 586 авіарейсів як на внутрішніх напрямках, так і за межі країни.

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