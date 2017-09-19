Жертвами тайфуну "Доксурі" у В'єтнамі стали дев'ять осіб

Дев'ять людей загинули, ще четверо зникли безвісти в результаті тайфуну "Доксурі" у В'єтнамі.

Ілюстрація / Reuters

Тайфун "Доксурі" накрив центральну частину В'єтнаму 15 вересня, повідомляє Xinhua з посиланням на Центральний керівний комітет з попередження та контролю стихійних лих країни.

Читайте також У Китаї евакуювали 200 тисяч людей через тайфун "Талім"

У результаті тайфуну "Доксурі" також отримали травми 112 осіб.

Нагадаємо, через тайфун "Талім" в Японії скасували 586 авіарейсів як на внутрішніх напрямках, так і за межі країни.