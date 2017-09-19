Жертвами тайфуну "Доксурі" у В'єтнамі стали дев'ять осіб
Дев'ять людей загинули, ще четверо зникли безвісти в результаті тайфуну "Доксурі" у В'єтнамі.
Тайфун "Доксурі" накрив центральну частину В'єтнаму 15 вересня, повідомляє Xinhua з посиланням на Центральний керівний комітет з попередження та контролю стихійних лих країни.
У Китаї евакуювали 200 тисяч людей через тайфун "Талім"
У результаті тайфуну "Доксурі" також отримали травми 112 осіб.
Нагадаємо, через тайфун "Талім" в Японії скасували 586 авіарейсів як на внутрішніх напрямках, так і за межі країни.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+22°... +13°
-
Дніпро+22°... +11°
-
Донецьк+21°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запоріжжя+22°... +11°
-
Івано-Франківськ+22°... +10°
-
Київ+21°... +12°
-
Кіровоград+22°... +8°
-
Луганськ+20°... +9°
-
Луцьк+23°... +11°
-
Львів+23°... +11°
-
Миколаїв+24°... +12°
-
Одеса+25°... +15°
-
Полтава+19°... +9°
-
Рівне+22°... +11°
-
Сімферополь+27°... +13°
-
Суми+16°... +7°
-
Тернопіль+21°... +11°
-
Харків+18°... +7°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+21°... +10°
-
Чернігів+20°... +9°
-
Чернівці+21°... +12°
Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +27 °
Вологість: 72 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:44
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин