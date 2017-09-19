На Закарпатті без електроенергії залишаються більше 20 населених пунктів

12:33, 19 вересня 2017
6
0

Станом на ранок 19 вересня у Закарпатській області через негоду знеструмлено 22 населені пункти.

Наслідки негоди на Закарпатті / ДСНС
Наслідки негоди на Закарпатті / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні сьогодні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає (карта)

Так, у Закарпатській області внаслідок погіршення погодних умов (шквальний вітер та гроза) було частково пошкоджено покрівлі 16 будівель різного призначення. Крім того, відбулося падіння 38 дерев у трьох районах.

Також було порушено електропостачання в 36 населених пунктах Рахівського (17), Хустського (6), Міжгірського (3) та Тячівського районів (10). Станом на 09:00 19 вересня електропостачання відновлено у 14 населених пунктах.

Нагадаємо, на Буковині через буревій досі залишаються знеструмленими декілька населених пунктів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)
Одна людина загинула в результаті повені у Франції Одна людина загинула в результаті повені у Франції
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Сьогодні у Києві до +20°, без опадів Сьогодні у Києві до +20°, без опадів
У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75 У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
72 %
764 мм
1.2 м/с
2 %
Стрічка новин