На Закарпатті без електроенергії залишаються більше 20 населених пунктів

Станом на ранок 19 вересня у Закарпатській області через негоду знеструмлено 22 населені пункти.

Наслідки негоди на Закарпатті / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Так, у Закарпатській області внаслідок погіршення погодних умов (шквальний вітер та гроза) було частково пошкоджено покрівлі 16 будівель різного призначення. Крім того, відбулося падіння 38 дерев у трьох районах.

Також було порушено електропостачання в 36 населених пунктах Рахівського (17), Хустського (6), Міжгірського (3) та Тячівського районів (10). Станом на 09:00 19 вересня електропостачання відновлено у 14 населених пунктах.

Нагадаємо, на Буковині через буревій досі залишаються знеструмленими декілька населених пунктів.