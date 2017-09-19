На Закарпатті без електроенергії залишаються більше 20 населених пунктів
Станом на ранок 19 вересня у Закарпатській області через негоду знеструмлено 22 населені пункти.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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Так, у Закарпатській області внаслідок погіршення погодних умов (шквальний вітер та гроза) було частково пошкоджено покрівлі 16 будівель різного призначення. Крім того, відбулося падіння 38 дерев у трьох районах.
Також було порушено електропостачання в 36 населених пунктах Рахівського (17), Хустського (6), Міжгірського (3) та Тячівського районів (10). Станом на 09:00 19 вересня електропостачання відновлено у 14 населених пунктах.
Нагадаємо, на Буковині через буревій досі залишаються знеструмленими декілька населених пунктів.
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