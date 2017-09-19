У Домініці повідомили про руйнівні наслідки урагану "Марія" (відео)

13:22, 19 вересня 2017
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Потужний ураган "Марія" накрив острівну державу Домініка в Карибському морі.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Ураган призвів до численних руйнувань. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр країни Рузвельт Скерріт.

Ураган "Марія" в Атлантиці посилився до максимальної категорії

"Ми втратили все, що можна купити за гроші", - написав він.

Скерріт також додав, що його найбільший страх - дізнатися вранці про постраждалих і загиблих в результаті передбачуваних зсувів.

Прем'єр припускає, що через стихію протягом декількох днів не будуть працювати аеропорти і морські порти.

Раніше повідомлялося, що ураган зачепив резиденцію Рузвельта Скерріта: сильний вітер зірвав дах з будівлі.

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