У Києві оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

Протягом 19-20 вересня у столиці очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, вдень до +20°

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.

Якщо ви опинилися в осередку пожежі:

- не панікуйте та не приймайте поспішних, необдуманих рішень;

- не тікайте від полум’я, що швидко наближається у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;

- з небезпечної зони, до якої наближається полум’я виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;

- якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму. Слід накритись мокрим одягом і дихати повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі – повітря тут менш задимлене. Рот і ніс необхідно прикривати одягом чи шматком будь-якої тканини;

- для того, аби погасити полум’я невеликих низових пожеж, можна гілками листяних порід дерев забити полум’я, залити водою, закидати вологим ґрунтом та затоптати ногами;

- під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не упускайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;

- будьте обережні у місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас;

- особливо обережними слід бути у місцях торф’яних пожеж, адже там можуть утворюватися глибокі вирви. За можливості, треба перевіряти палицею глибину слою, що вигорів;

- після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.