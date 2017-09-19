У Києві оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки
Протягом 19-20 вересня у столиці очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +20°
Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.
Якщо ви опинилися в осередку пожежі:
- не панікуйте та не приймайте поспішних, необдуманих рішень;
- не тікайте від полум’я, що швидко наближається у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;
- з небезпечної зони, до якої наближається полум’я виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;
- якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму. Слід накритись мокрим одягом і дихати повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі – повітря тут менш задимлене. Рот і ніс необхідно прикривати одягом чи шматком будь-якої тканини;
- для того, аби погасити полум’я невеликих низових пожеж, можна гілками листяних порід дерев забити полум’я, залити водою, закидати вологим ґрунтом та затоптати ногами;
- під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не упускайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;
- будьте обережні у місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас;
- особливо обережними слід бути у місцях торф’яних пожеж, адже там можуть утворюватися глибокі вирви. За можливості, треба перевіряти палицею глибину слою, що вигорів;
- після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.
Погода в Україні
-
Вінниця+22°... +13°
-
Дніпро+22°... +11°
-
Донецьк+21°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запоріжжя+22°... +11°
-
Івано-Франківськ+22°... +10°
-
Київ+21°... +12°
-
Кіровоград+22°... +8°
-
Луганськ+20°... +9°
-
Луцьк+23°... +11°
-
Львів+23°... +11°
-
Миколаїв+24°... +12°
-
Одеса+25°... +15°
-
Полтава+19°... +9°
-
Рівне+22°... +11°
-
Сімферополь+27°... +13°
-
Суми+16°... +7°
-
Тернопіль+21°... +11°
-
Харків+18°... +7°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+21°... +10°
-
Чернігів+20°... +9°
-
Чернівці+21°... +12°