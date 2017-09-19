Повінь у Хорватії затопила 200 будинків

15:42, 19 вересня 2017
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Останніми днями Хорватія страждає від повені.

Повінь у Хорватії / twitter.com @IvanaDokozaM
Повінь у Хорватії / twitter.com @IvanaDokozaM

Стихія завдала збитків центральній частині країни, йдеться в сюжеті ТСН.

Жертвами урагану "Харві" у Техасі стали понад 80 осіб

Зазначається, що під водою опинилися щонайменше дві сотні будинків. Прогнози невтішні: вже 19 вересня кількість затоплених обійсть може відчутно збільшитися. Синоптики прогнозують регіону подальші сильні зливи.

Нагадаємо, потужний ураган "Марія" накрив острівну державу Домініка в Карибському морі. Ураган призвів до численних руйнувань.

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