Завтра в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході збережеться спекотна погода (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 вересня в Україні місцями пройдуть дощі, на сході і півдні очікується спекотна погода.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +35°.

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На заході України в середу без опадів. Вдень до +22°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +22°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +33°.

За народним прогнозом, 20 вересня - Созонта, мученика. Багато одягу на цибулинах - бути зимі холодною.

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