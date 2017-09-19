Завтра в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході збережеться спекотна погода (відеопрогноз)

16:30, 19 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 вересня в Україні місцями пройдуть дощі, на сході і півдні очікується спекотна погода.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +35°.

У Києві оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

На заході України в середу без опадів. Вдень до +22°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +22°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +33°.

За народним прогнозом, 20 вересня - Созонта, мученика. Багато одягу на цибулинах - бути зимі холодною.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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