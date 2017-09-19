Київ завтра накриє дощ з грозою, вдень до +22°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 20 вересня, у столиці пройде дощ, вдень до +22°.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер східний та північно-східний, до 5.0 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:40, а зайде у 19:01.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Україні місцями пройдуть дощі, на сході і півдні очікується спекотна погода.

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