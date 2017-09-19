Мексику сколихнув новий потужний землетрус: повідомляється про понад 40 загиблих (відео)
За словами мера столиці Мексики, щонайменше 20 будівель частково обвалилися.
У Мексиці стався землетрус магнітудою 7,1. Підземні поштовхи зафіксовані о 18.14 за часом UTC (21.14 за київським). Про це повідомляється на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру.
Осередок землетрусу залягав на глибині 50 км. Епіцентр поштовху знаходився в 58 км на південний захід від міста Пуебла-де-Сарагоса.
Impactante video del terremoto en #México. Así cae un edificio tras el fuerte sismo https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/gewdgqa8Tf— TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 19, 2017
Як відзначає Reuters, в результаті землетрусу постраждали будівлі у столиці Мексики Мехіко. За словами мера міста, щонайменше 20 будівель частково обвалилися. У кількох зруйнованих будівлях почалися пожежі.
Біля берегів Чилі стався землетрус
За даними Reuters, в штаті Пуебла поруч з Мехіко обвалилася школа, в результаті чого щонайменше дві людини загинули.
Terremoto en #México : Se reportaron varios edificios caídos en Ciudad de México tras el fuerte sismo https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/BcjJwOXswA— TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 19, 2017
За словами губернатора штату Морелос Грако Раміреса, щонайменше 42 людини загинули в цьому штаті після землетрусу, пише РИА Новости. "Перший попередній звіт про загиблих", - написав Рамірес в Twitter.
Він розмістив на своїй сторінці таблицю з першими попередніми даними про загиблих, в якій зазначено, що їх загальне число склало 42.
Міжнародний аеропорт Мехіко імені Беніто Хуареса призупинив роботу.
AHORA - Primeros reportes hablan de un terremoto de 6.8 grados en la ciudad de México #MexicoDF #mexico https://t.co/mb8cYSMzHu pic.twitter.com/ST3aspDstX— TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 19, 2017
Нагадаємо, 7 вересня в Мексиці стався землетрус магнітудою 8,2. Число жертв підземних поштовхів сягнула 98 осіб.
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