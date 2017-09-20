Руйнівний землетрус у Мексиці: загинули щонайменше 60 людей (фотогалерея)
Як мінімум 3.8 мільйона мексиканців залишилися без електрики.
Як мінімум 60 людей стали жертвами потужного землетрусу, що сколихнув Мексику у вівторок, 19 вересня, пише Reuters посилаючись на чиновників.
Найбільша кількість жертв на даний момент зафіксована в штаті Моралес, де, за даними губернатора, загинули 42 людини.
Число жертв землетрусу в Мексиці зросла до 98 осіб
У столиці країни Мехіко відомо про 4 загиблих, повідомив мер Мігель Ангел Манкера. Також, губернатор сусіднього зі столицею штату повідомив про 8 жертв землетрусу. Ще про шість загиблих повідомляється в штаті Пуебла.
Також офіційні особи повідомили, що як мінімум 3.8 мільйона людей залишилися без електрики, додає Бі-Бі-Сі.
Президенти США та Канади вже висловили співчуття постраждалим від землетрусу.
Як повідомляв УНІАН, потужний землетрус магнітудою 7,1 стався ввечері, 19 вересня, на півдні Мексики. Підземні поштовхи відчувалися в столиці країни Мехіко, яка знаходиться в 120 км від епіцентру землетрусу.
За даними влади, деякі будівлі обвалилися в результаті землетрусу, під завалами можуть знаходитися люди.
Багато будинків у столиці країни евакуйовані, міжнародний аеропорт імені Беніто Хуареса призупинив роботу.
Нагадаємо, що найпотужніший землетрус в цьому регіоні відбулося 19 вересня 1985 року. Його магнітуда була 8.1 балів. Тоді в Мехіко загинули більше 9.5 тисяч осіб.
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