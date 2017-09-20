Щонайменше 134 людини загинули в результаті руйнівного землетрусу в Мексиці (фото, відео)

У результаті підземних поштовхів в густонаселеній столиці Мексики будівлі обвалилися.

Потужний землетрус магнітудою 7,1 в Мексиці забрав життя щонайменше 134 людей в кількох штатах країни.

У результаті підземних поштовхів в густонаселеній столиці Мексики, місті Мехіко, обвалилися будівлі, рятувальники займаються пошуком тих, хто вижив під уламками, їм допомагають сотні волонтерів, пише Reuters.

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Під час землетрусу тисячі людей в паніці вибігли на вулиці, а мільйони залишилися без електрики.

Мер Мехіко Мігель Ангел Манкера повідомив, що 44 будівлі в столиці країни були серйозно пошкоджені або зруйновані, в деяких місцях сталися витоки газу і пожежі. Постраждали як житлові будинки, так і підприємства, школи й супермаркет.

Як повідомляв УНІАН, потужний землетрус магнітудою 7,1 стався ввечері, 19 вересня, на півдні Мексики. Підземні поштовхи відчувалися в столиці країни Мехіко, яка знаходиться в 120 км від епіцентру землетрусу.

Міжнародний аеропорт імені Беніто Хуареса призупинив роботу.

Нагадаємо, що найпотужніший землетрус в цьому регіоні відбулося 19 вересня 1985 року. Його магнітуда була 8.1 балів. Тоді в Мехіко загинули більше 9.5 тисяч осіб.