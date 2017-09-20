Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході буде спекотно (карта)

08:00, 20 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 20 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +35°.

В Україні місцями пройдуть дощі з грозами / tivasyk.info
В Україні місцями пройдуть дощі з грозами / tivasyk.info

На сході без опадів, температура вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +35°.

Погода на тиждень: до України прийдуть дощі і похолодання (карта)

На заході України в середу без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +22°.

У північних областях пройдуть дощі з грозами. Температура до +22°. У центрі без опадів, температура вдень до +33°.

Прогноз на 20 вересня / УНІАН
Прогноз на 20 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 20 вересня - Созонта, мученика. Багато одягу на цибулинах - бути зимі холодною.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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