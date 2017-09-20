У Києві сьогодні цілий день йтиме дощ, температура до +22°

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 вересня у столиці гроза, вдень до +22°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер східний та північно-східний, до 5.0 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:40, а зайде у 19:01.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 20 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +35°.

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