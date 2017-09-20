У Києві сьогодні цілий день йтиме дощ, температура до +22°

08:30, 20 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 вересня у столиці гроза, вдень до +22°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер східний та північно-східний, до 5.0 м/с.

У Києві оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

Сонце в столиці зійшло у 06:40, а зайде у 19:01.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 20 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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