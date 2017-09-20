Жертвами потужного землетрусу в Мексиці вже стали понад 200 осіб

Не менше 204 осіб загинули в результаті потужного землетрусу в Мексиці.

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У результаті землетрусу магнітудою 7,1 19 вересня в Мексиці загинули 204 людини. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцевий телеканал Milenio.

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Підземні поштовхи зафіксовані в 18:14 за часом UTC (21:14 за київським). Осередок землетрусу залягав на глибині 50 км. Епіцентр поштовху знаходився в 58 км до південно-заходу від міста Пуебла-де-Сарагоса.

У результаті землетрусу постраждали будівлі у столиці Мексики Мехіко. За словами мера міста, щонайменше 20 будівель частково обвалилися. У кількох зруйнованих будівлях почалися пожежі.

Раніше повідомлялося про 134 загиблих.