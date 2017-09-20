Жителів Київської області попереджають про сильний дощ та грозу

09:31, 20 вересня 2017
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На Київщині сьогодні, 20 вересня, очікується сильний дощ та гроза.

У Києві очікується сильний дощ / УНІАН
У Києві очікується сильний дощ / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні цілий день йтиме дощ, температура до +22°

Так, у найближчу годину з утриманням вранці 20 вересня гроза, сильний дощ у Києві.

По Київській області найближчим часом очікується гроза.

Нагадаємо, у середу, 20 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +35°.

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