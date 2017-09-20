Число жертв руйнівного землетрусу в Мексиці зросло до 248

Геологічна служба США прогнозує, що кількість жертв може досягти тисячі.

Наслідки землетрусу в Мексиці / REUTERS

В результаті руйнівного землетрусу, що сколихнув Мексику, загинули, за останніми даними, не менше 248 осіб. За даними The Guardian, в тому числі в Морелосі його жертвами стали 55 осіб, у Мехіко – 49 і 32 – в штаті Пуебла.

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Це був найпотужніший землетрус з 1985 року, коли в Мехико загинули тисячі людей.

Громадяни та рятувальники працювали всю ніч, звільняючи людей з-під уламків. Обвалилися десятки будівель, тільки в Мехіко їх понад 40.

Місцева влада повідомила, що щонайменше 21 дитина і кілька дорослих загинули, коли завалилася будівля початкової школи. Близько 500 військових і морських піхотинців продовжують розбирати уламки.

Ще 15 людей загинули в церкві на схилі вулкана, коли він вивергнув лаву під час землетрусу.

Геологічна служба США прогнозує, що кількість жертв може досягти 1000, а економічний збиток складе від 1 до 10 млрд. дол. США.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в Мексиці стався землетрус магнітудою 7,1. Підземні поштовхи зафіксовані в 18:14 по часу UTC (21:14 за київським). Осередок землетрусу залягав на глибині 50км. Епіцентр поштовху знаходився в 58 км до південно-заходу від міста Пуебла-де-Сарагоса.

В результаті землетрусу постраждали будівлі у столиці Мексики Мехіко. У кількох зруйнованих будинках почалися пожежі.