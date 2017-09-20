Під час землетрусу в Мексиці обвалилася школа, 25 осіб загинули

У вівторок, 19 вересня, у Мексиці стався землетрус магнітудою 7,1.

Ілюстрація / Reuters

Під час землетрусу обвалилася школа. За інформацією міністра освіти Мексики Ауреліо Нуньо, загинули не менше 25 осіб.

Читайте також Число жертв руйнівного землетрусу в Мексиці зросло до 248

"У школі загинули 25 людей, 11 осіб вдалося врятувати, ще 30 зникли безвісти", - написав він у Twitter.

Hasta las 12 a.m., en la Escuela Enrique Rébsamen de la #CDMX @SEMAR_mx registra 25 personas fallecidas, 11 rescatadas, y 30 desaparecidas. — Aurelio Nuño (@aurelionuno) September 20, 2017

За останніми даними, число жертв потужного землетрусу перевищило 200 осіб. У результаті землетрусу постраждали будівлі у столиці Мексики Мехіко. За словами мера міста, щонайменше 20 будівель частково обвалилися. У кількох зруйнованих будівлях почалися пожежі.