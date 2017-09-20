Протягом 20-21 вересня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

Українців попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 20-21 вересня у південних та східних областях України, а також у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 20 вересня в північних (крім Житомирської), Вінницькій та Хмельницькій областях висока (4 класу), місцями надзвичайна пожежна небезпека.

На території Київської області 20 вересня очікується 4 клас пожежної небезпеки, у центральних, південних, північних та східних районах області місцями надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці на 20 вересня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку.

Нагадаємо, у середу, 20 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +35°.