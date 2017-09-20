Після потужного землетрусу в Мексиці зафіксовано 11 афтершоків (фоторепортаж)
Після потужного землетрусу в Мексиці було зафіксовано 11 повторних підземних поштовхів магнітудою до 4.
Про це повідомила Національна сейсмологічна служба республіки у своєму Twitter.
Під час землетрусу в Мексиці обвалилася школа, 25 осіб загинули
"До 20:30 зареєстровано 11 повторних поштовхів (найсильніший магнітудою 4) після землетрусу магнітудою 7,1 19 вересня", - йдеться в повідомленні.
Hasta las 8:30 pm se han registrado 11 réplicas (la mayor de M 4.0) del sismo M 7.1 del día 19 de septiembre.— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 20, 2017
Нагадаємо, у результаті руйнівного землетрусу, що сколихнув Мексику, загинули, за останніми даними, не менше 248 осіб.
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