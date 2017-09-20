Після потужного землетрусу в Мексиці зафіксовано 11 афтершоків (фоторепортаж)

12:45, 20 вересня 2017
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Після потужного землетрусу в Мексиці було зафіксовано 11 повторних підземних поштовхів магнітудою до 4.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомила Національна сейсмологічна служба республіки у своєму Twitter.

Під час землетрусу в Мексиці обвалилася школа, 25 осіб загинули

"До 20:30 зареєстровано 11 повторних поштовхів (найсильніший магнітудою 4) після землетрусу магнітудою 7,1 19 вересня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у результаті руйнівного землетрусу, що сколихнув Мексику, загинули, за останніми даними, не менше 248 осіб.

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