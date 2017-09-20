Через сильні дощі на Закарпатті очікуються підйоми рівнів води у річках

13:17, 20 вересня 2017
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Протягом 20-21 вересня на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води.

На Закарпатті очікуються підйоми рівнів води у річках / УНІАН
На Закарпатті очікуються підйоми рівнів води у річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 20-21 вересня у зв'язку з очiкуваними сильними опадами на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м, без загрози негативних наслідків.

У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого стоку та швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках. Крім того, у гірських районах існує загроза сходу селевих потоків.

Нагадаємо, на Київщині сьогодні, 20 вересня, очікується сильний дощ та гроза.

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