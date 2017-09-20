Повалені хмарочоси і понад 200 жертв: наслідки землетрусу в Мексиці нагадують кадри з фільму-катастрофи (фото, відео)
Геологічна служба США прогнозує, що кількість жертв може досягти тисячі осіб.
В результаті руйнівного землетрусу, що сколихнув Мексику, загинули, за уточненими даними, не менше 217 осіб. За даними The Guardian, в тому числі в Мехіко його жертвами стали 86 осіб, Морелосі – 71 і 43 в штаті Пуебла.
Protección Civil rectificó la cifra de muertos por el sismo a 216— Milenio.com (@Milenio) 20 вересня 2017 р.
MINUTO a MINUTO--> https://t.co/jgEk7R1fR8 pic.twitter.com/MGOw0cR7GK
Громадяни та рятувальники працювали всю ніч, звільняючи людей з-під уламків. Обвалилися десятки будівель, тільки в Мехіко їх понад 40.
▶️ VIDEOS: Otra vez en 19 de septiembre... el #terremoto que colapsó la #CdMx https://t.co/cB9AUN1Z5e #FuerzaMéxico pic.twitter.com/vjV8TV6z8j— Milenio.com (@Milenio) 20 вересня 2017 р.
Місцева влада повідомила, що щонайменше 21 дитина і кілька дорослих загинули, коли завалилася будівля початкової школи. Близько 500 військових і морських піхотинців продовжують розбирати уламки.
Aquí el momento donde un edificio, al parecer en la Colonia Roma colapsa. pic.twitter.com/rAYKX0lJjm— REFORMACOM (@Reforma) 19 вересня 2017 р.
▶️ VIDEOS: Otra vez en 19 de septiembre... el #terremoto que colapsó la #CdMx https://t.co/cB9AUNjzWM #FuerzaMéxico pic.twitter.com/OoG3HU4avy— Milenio.com (@Milenio) 20 вересня 2017 р.
The Guardian також повідомляє, що під час землетрусу обвалилася церква, розташована на схилах Попокатепетля, загинули 15 осіб, які перебували на службі.
Ще 15 людей загинули в церкві на схилі вулкана, коли він виверг лаву під час землетрусу.
Геологічна служба США прогнозує, що кількість жертв може досягти 1000, а економічний збиток складе від 1 до 10 млрд. дол. США.
Це був найпотужніший землетрус з 1985 року, коли в Мехіко загинули тисячі людей. Примітно, що ще вранці президент Мексики прийняв участь у жалобній церемонії в пам'ять про тисячі загиблих в результаті землетрусу 1985 року. У цей час по всьому місту пройшли традиційні вчення, присвячені цій скорботній даті. Однак вибігати на вулицю жителям довелося двічі - спочатку в ході навчань, а через дві години вже по-справжньому, коли на місто обрушився удар стихії.
Після потужного землетрусу в Мексиці зафіксовано 11 афтершоків (фоторепортаж)
Міністерство внутрішніх справ Мексики оголосило надзвичайний стан у зв'язку із землетрусом.
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