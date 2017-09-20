У Китаї від злив постраждало понад 100 тисяч осіб

14:38, 20 вересня 2017
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На південно-заході і в центрі Китаю через сильні зливи постраждало понад 100 тисяч осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через негоду місцева влада евакуювала із районів лиха понад 1,5 тис. осіб, повідомляє ТАСС з посиланням на Міністерство цивільної адміністрації Китаю.

Столиця Куби постраждала від повені, викликаної ураганом "Ірма"

З 18 вересня проливні дощі накрили провінції Хунань, Хубей, Сичуань, Гуйчжоу і місто центрального підпорядкування Чунцин.

Жертвою дощів стала одна людина. Загалом негода зруйнувала близько 200 житлових будівель, ще понад 2,3 тис. отримали різні ушкодження. Дощі затопили близько 1,8 тис. га сільгоспугідь, на 100 гектарах урожай повністю загинув.

Економічний збиток оцінюється в 26 млн доларів.

Нагадаємо, останніми днями Хорватія страждає від повені. Стихія завдала шкоди центральній частині країни.

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