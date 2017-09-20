У Київській області через удар блискавки у будинку сталася пожежа

У середу, 20 вересня, у Білоцерківському районі Київської області через удар блискавки сталася пожежа.

На Київщині через удар блискавки сталася / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"20 вересня о 06:16 до оперативно-диспетчерської служби 4-ї Державної пожежно-рятувальної служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про загорання газового стояка внаслідок попадання блискавки в будинок за адресою: Київська область, Білоцерківський район, село Пилипча по вулиці Вишнева", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу було локалізовано о 06:32, ліквідовано о 07:00 за допомогою порошкового вогнегасника. Вогонь пошкодив зовнішню стіну будинку.

Нагадаємо, на Київщині сьогодні, 20 вересня, очікується сильний дощ та гроза.