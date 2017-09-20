В Україні оголосили штормове попередження на 21 вересня
Завтра, 21 вересня, у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
У Києві сьогодні цілий день йтиме дощ, температура до +22°
Так, 21 вересня у західних областях місцями сильні дощі, вночі в Карпатах дуже сильний дощ; у північних та Вінницькій областях грози, в Карпатах вдень і на Лівобережжі пориви вітру 15-20 м/с, на Одещині та Миколаївщині місцями шквали до 23 м/с.
Нагадаємо, протягом 20-21 вересня на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води.
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