На заході України завтра пройдуть дощі, в інших регіонах буде спекотно і без опадів (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 21 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході і півдні очікується спекотна погода.

У більшості регіонів України завтра без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +36°.

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На заході України в четвер пройдуть дощі з грозами. Вдень до +23°.

У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +35°.

За народним прогнозом, 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). На Різдво святої Богородиці погода хороша - подальша осінь буде погожа.

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