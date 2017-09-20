У Києві завтра потепліє, вдень температура до +28°

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 вересня у столиці без опадів, вдень до +28°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +22°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 5.2 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:41, а зайде у 18:59.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході і півдні очікується спекотна погода.

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