У Києві завтра потепліє, вдень температура до +28°

17:00, 20 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 21 вересня у столиці без опадів, вдень до +28°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +22°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 5.2 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження на 21 вересня

Сонце в столиці зійде у 06:41, а зайде у 18:59.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході і півдні очікується спекотна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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