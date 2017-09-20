Київ накрила злива - низку вулиць затопило (фото, відео)

17:09, 20 вересня 2017
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Через зливу біля метро "Лівобережна", наприклад, почався потоп.

Потоп біля метро
Потоп біля метро "Лівобережна" / фото 44.ua

У середу, 20 вересня, через сильну зливу у столиці затопило низку вулиць. Так, біля метро "Лівобережна" вода залила тротуар.

Потоп біля метро
Потоп біля метро "Лівобережна" / фото 44.ua

Також в результаті зливи утворилася величезна калюжа біля метро "Олімпійська", на Великій Васильківській.

Також сильна злива затопила ділянку бульвару Перова у Дніпровському районі Києва.

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"Київ. Перова. Авторинок. Більше бичків у зливову каналізацію! Нове озеро утворили", - написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Владислав Антонов.

Крім того, користувачі соцмереж пишуть про те, що гроза в столиці налякала їх:

 

Раніше в ДСНС повідомляли, що на Київщині 20 вересня очікується сильний дощ і гроза.

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