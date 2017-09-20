Київ накрила злива - низку вулиць затопило (фото, відео)
Через зливу біля метро "Лівобережна", наприклад, почався потоп.
У середу, 20 вересня, через сильну зливу у столиці затопило низку вулиць. Так, біля метро "Лівобережна" вода залила тротуар.
Також в результаті зливи утворилася величезна калюжа біля метро "Олімпійська", на Великій Васильківській.
Також сильна злива затопила ділянку бульвару Перова у Дніпровському районі Києва.
В Україні оголосили штормове попередження на 21 вересня
"Київ. Перова. Авторинок. Більше бичків у зливову каналізацію! Нове озеро утворили", - написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Владислав Антонов.
Крім того, користувачі соцмереж пишуть про те, що гроза в столиці налякала їх:
Погоду більше не наливати: сонце,а через секунду злива#погода #сонце #злива #Київ #Candy_wolf— Райдужна Помидорка (@Nightly_Riddle) September 20, 2017
Раніше в ДСНС повідомляли, що на Київщині 20 вересня очікується сильний дощ і гроза.
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