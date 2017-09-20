Жахливий ураган "Марія" досягнув берегів Пуерто-Ріко (відео)

19:41, 20 вересня 2017
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Перед цим він встиг послабшати з п’ятої категорії до четвертої.

Жахливий ураган "Марія" досягнув берегів Пуерто-Ріко. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Перед цим він встиг послабшати з п’ятої категорії до четвертої. І навіть так, кажуть метеорологи, тропічний циклон є надзвичайно небезпечним.

У Домініці повідомили про руйнівні наслідки урагану "Марія" (відео)

Сила вітру в його епіцентрі сягає 250 кілометрів за годину. А зливи загрожують затопленням. Влада закликала всіх жителів острова сховатися у безпечні місця.

Від нього вже постраждали Домінікана, Гваделупа і Мартініка.

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