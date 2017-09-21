Біля берегів Індонезії стався землетрус

Землетрус стався біля острова Ява.

В Індонезії стався землетрус / earthquaketrack.com

В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,0. Про це повідомляє австралійська телемережа 9news, передає РБК.

Землетрус стався біля острова Ява, який знаходиться у складі Індонезії, о 10 ранку за місцевим часом. Інформації про загрозу цунамі не надходило.

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За даними сайту Earthquake Track, магнітуда землетрусу склала 5,7 балів, його вогнище залягає на глибині 588 км. За останні 24 години це третій землетрус у регіоні.

Як передає ТАСС, за даними метеорологічної обсерваторії Гонконгу, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 110 км на північ від міста Сурабая - туристичного центру і другого за величиною міста країни (3,3 млн жителів).