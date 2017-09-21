На заході України сьогодні пройдуть дощі, в інших регіонах буде спекотно і без опадів (карта)

08:00, 21 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 21 вересня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +36°.

У більшості регіонів України сьогодні без опадів / УНІАН
У більшості регіонів України сьогодні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +36°.

В Україні оголосили штормове попередження на 21 вересня

На заході України в четвер пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +19°.

У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі мінлива хмарність, температура вдень до +35°.

Прогноз на 21 вересня / УНІАН
Прогноз на 21 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). На Різдво святої Богородиці погода хороша - подальша осінь буде погожа.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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