У Києві сьогодні без опадів, вдень до +28°

08:30, 21 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 21 вересня, у столиці без опадів, вдень до +28°.

Сьогодні В Києві без опадів / kiev-live.com
Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +22°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 5.2 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження на 21 вересня

Сонце в столиці зійшло у 06:41, а зайде у 19:59.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +36°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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