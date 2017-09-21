Синоптики попереджають про грози та сильний вітер в окремих регіонах України

09:30, 21 вересня 2017
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У четвер, 21 вересня, у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов.

У багатьох регіонах України очікуються грози / УНІАН
У багатьох регіонах України очікуються грози / УНІАН

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

На заході України сьогодні пройдуть дощі, в інших регіонах буде спекотно і без опадів (карта)

Так, 21 вересня у західних областях місцями грози. У Житомирській, Вінницькій, Одеській та Київській областях грози, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Також у східних, більшості південних та центральних областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, у середу, 20 вересня, у Білоцерківському районі Київської області через удар блискавки сталася пожежа.

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