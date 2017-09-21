Число жертв землетрусу в Мексиці зросло до 230
Не менше 230 осіб стали жертвами потужного землетрусу в Мексиці.
Про це в Twitter повідомив національний координатор сил цивільної оборони країни Луїс Феліпе Пуенте.
Біля берегів Індонезії стався землетрус
"Число загиблих в Мехіко збільшилося до 100. Загалом у країні загинуло 230 осіб", - написав Пуенте.
Se incrementa a 100 el número de fallecidos en la #CDMX. Suman 230 en total.— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 20, 2017
Раніше повідомлялося, що під час землетрусу обвалилася школа. За інформацією міністра освіти Мексики Ауреліо Нуньо, загинули не менше 25 осіб. За словами мера Мехіко, щонайменше 20 будівель частково обвалилися. У кількох зруйнованих будівлях почалися пожежі.
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