Число жертв землетрусу в Мексиці зросло до 230

10:39, 21 вересня 2017
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Не менше 230 осіб стали жертвами потужного землетрусу в Мексиці.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це в Twitter повідомив національний координатор сил цивільної оборони країни Луїс Феліпе Пуенте.

Біля берегів Індонезії стався землетрус

"Число загиблих в Мехіко збільшилося до 100. Загалом у країні загинуло 230 осіб", - написав Пуенте.

Раніше повідомлялося, що під час землетрусу обвалилася школа. За інформацією міністра освіти Мексики Ауреліо Нуньо, загинули не менше 25 осіб. За словами мера Мехіко, щонайменше 20 будівель частково обвалилися. У кількох зруйнованих будівлях почалися пожежі.

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