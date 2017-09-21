На заході України через зливи очікуються підйоми рівнів води у річках

11:27, 21 вересня 2017
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Найближчими днями на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.

На річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia
На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +28°

Так, у звязку з очiкуваними сильними та дуже сильними дощами очікуються підйоми рівнів води в межах русел (над рівнями на 08:00 20 вересня):

- 21 вересня на річках Закарпаття на 0,2-1,0 м;

- 21-22 вересня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету на 0,2-0,7 м;

- впродовж 21-22 вересня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська,Iвано-Франкiвська обл.) на 0,5-1,5 м. При дуже сильних дощах ввечерi можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в Карпатах iснує загроза утворення селевих потоків.

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов.

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