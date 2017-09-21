Пуерто-Ріко повністю знеструмлений через ураган "Марія" (відео)

Через ураган "Марія" острів Пуерто-Ріко залишився повністю знеструмленим.

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Про це на прес-конференції голова служби з надзвичайних ситуацій острова Абнер Гомес.

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"100% острова зараз без електрики... Інформація, яку ми отримали, не вселяє оптимізм. Цей шторм знищив все на своєму шляху ", - цитує Гомеса "РИА Новости".

Раніше повідомлялося, що сила вітру епіцентрі "Марії" досягає 250 кілометрів на годину, а зливи загрожують затопленням.