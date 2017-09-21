У десяти областях України оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

13:20, 21 вересня 2017
6
0

Сьогодні, 21 вересня, у південних, східних та центральних областях України очікується пожежна небезпека

У багатьох регіонах України зберігається пожежна небезпека / ДСНС
У багатьох регіонах України зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

На заході України сьогодні пройдуть дощі, в інших регіонах буде спекотно і без опадів (карта)

Так, у Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях очікується пожежна небезпека 5 класу.

Нагадаємо, найближчими днями на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта) Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта)
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин