У десяти областях України оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 21 вересня, у південних, східних та центральних областях України очікується пожежна небезпека

У багатьох регіонах України зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

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Так, у Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях очікується пожежна небезпека 5 класу.

Нагадаємо, найближчими днями на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.