Землетрус у Мексиці: під завалами школи знайшли живу дівчинку

14:36, 21 вересня 2017
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У результаті землетрусу в Мехіко обвалилася школа, де загинули не менше 21 дитини та 5 дорослих.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Одну дівчинку врятували з-під завалів, повідомляє BBC.

Біля берегів Індонезії стався землетрус

Будівля школи в південному районі Мехіко повністю зруйновано. За словами міністра освіти Мексики, Ауреліо Нуньо, вдалося врятувати 11 осіб, троє досі вважаються зниклими безвісти. Загинула 21 дитина.

На місці події працюють понад 500 військовослужбовців, а також 200 поліцейських і волонтерів.

Раніше повідомлялося, що не менше 230 осіб стали жертвами потужного землетрусу в Мексиці.

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