В Індії в результаті сходження зсувів загинули п'ятеро осіб

15:50, 21 вересня 2017
379
0

Не менше п'яти людей загинули в результаті зсувів в індійському штаті Сіккім.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

20 вересня в районі Намчі на півдні штату Сіккім сталися зсуви, викликані сильними дощами, які накрили штат протягом останніх 24 годин, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву поліцію.

Повені та зсуви в Сьєрра-Леоне забрали життя більше тисячі людей

"П'ятеро членів однієї сім'ї були поховані живцем, коли їхній будинок обвалився в результаті зсуву в Верхньому Гурпісеї. Пізніше в руїнах були знайдені три тіла", - йдеться в повідомленні.

Ще два члена сім'ї були доставлені до урядової лікарні з важкими травмами, один з них перебуває в критичному стані.

Ще дві людини загинули під уламками власного будинку в Катенг-Намфок-Гпу.

Нагадаємо, кількість жертв обвалу гірських порід, що стався в понеділок в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю, досягла 23.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі
Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта) Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта)
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин