В Індії в результаті сходження зсувів загинули п'ятеро осіб

Не менше п'яти людей загинули в результаті зсувів в індійському штаті Сіккім.

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20 вересня в районі Намчі на півдні штату Сіккім сталися зсуви, викликані сильними дощами, які накрили штат протягом останніх 24 годин, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву поліцію.

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"П'ятеро членів однієї сім'ї були поховані живцем, коли їхній будинок обвалився в результаті зсуву в Верхньому Гурпісеї. Пізніше в руїнах були знайдені три тіла", - йдеться в повідомленні.

Ще два члена сім'ї були доставлені до урядової лікарні з важкими травмами, один з них перебуває в критичному стані.

Ще дві людини загинули під уламками власного будинку в Катенг-Намфок-Гпу.

Нагадаємо, кількість жертв обвалу гірських порід, що стався в понеділок в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю, досягла 23.