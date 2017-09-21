Температурний контраст: на заході України завтра буде прохолодно і з дощами, на сході спека до +33° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 вересня в Україні місцями пройдуть дощі, на сході і півдні очікується спекотна погода.

Завтра у багатьох областях пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікують опади. Температура до +33°.

Читайте також У десяти областях України оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень до +15°.

У північних областях без опадів. Температура до +28°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +32°.

За народним прогнозом, 22 вересня - праведних Іоакима і Анни. У народному календарі 22 вересня - день осіннього рівнодення. Природні прикмети такі: якщо у цей день птахи рано і дружно до тепла полетіли, то бути холодній і суворій зимі, а якщо кури починають рано линяти - до теплої зими.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.