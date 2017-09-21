У Києві завтра без опадів, вдень до +28°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 22 вересня, у столиці без опадів, вдень до +28°.

У Києві завтра без опадів / sunny7.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +23°. Вітер східний та південно-східний, до 7.7 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:43, а зайде у 18:57.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня в Україні місцями пройдуть дощі, на сході і півдні очікується спекотна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.