У Чернігівській області через удар блискавки на полігоні загинув курсант
Загиблий був курсантом Львівської вищої академії сухопутних військ України.
На Чернігівщині учора ввечері від розряду блискавки на полігоні поблизу Гончарівська загинув курсант. Про це УНІАН повідомив прес-офіцер оперативного командування «Північ» Віталій Кирилов.
За його словами, учора близько 19.00 на полігоні пішов дощ і військовослужбовці сховалися під бетонне укриття. Потім один із них пішов до БМП, де залишив теплу куртку.
«Коли він узявся за люк, поряд із машиною ударила блискавка. Хлопець отримав ураження. У кареті «швидко» медики проводили реанімаційні заходи, але вони були безрезультатними, і констатували смерть», - повідомив Кирилов.
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Загиблий був курсантом Львівської вищої академії сухопутних військ України, 1996 року народження.
Як поінформували УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Чернігівській області, учора розряди блискавки на Чернігівщині стали причиною шести пожеж. Жертв і постраждалих внаслідок цих пожеж немає.
Раніше на Черкащині блискавка вбила сім'ю, що збирала на полі огірки.
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