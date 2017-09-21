У Чернігівській області через удар блискавки на полігоні загинув курсант

17:13, 21 вересня 2017
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Загиблий був курсантом Львівської вищої академії сухопутних військ України.

Поруч з машиною вдарила блискавка, від якої і загинув хлопець / фото УНІАН
Поруч з машиною вдарила блискавка, від якої і загинув хлопець / фото УНІАН

На Чернігівщині учора ввечері від розряду блискавки на полігоні поблизу Гончарівська загинув курсант. Про це УНІАН повідомив прес-офіцер оперативного командування «Північ» Віталій Кирилов.

За його словами, учора близько 19.00 на полігоні пішов дощ і військовослужбовці сховалися під бетонне укриття. Потім один із них пішов до БМП, де залишив теплу куртку.

«Коли він узявся за люк, поряд із машиною ударила блискавка. Хлопець отримав ураження. У кареті «швидко» медики проводили реанімаційні заходи, але вони були безрезультатними, і констатували смерть», - повідомив Кирилов.

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Загиблий був курсантом Львівської вищої академії сухопутних військ України, 1996 року народження.

Як поінформували УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Чернігівській області, учора розряди блискавки на Чернігівщині стали причиною шести пожеж. Жертв і постраждалих внаслідок цих пожеж немає.

Раніше на Черкащині блискавка вбила сім'ю, що збирала на полі огірки.

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